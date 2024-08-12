"الأونروا" تؤكد مواصلة توزيع المساعدات الإنسانية في غزة

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الإثنين، مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية الإغاثية في قطاع غزة، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها.
وقالت المتحدثة باسم "الأونروا" إيناس حمدان، في بيان: إن الوكالة الأممية تدير حاليًا عشرة مراكز صحية و100 نقطة طبية متنقلة؛ لتلبية احتياجات السكان في قطاع غزة.
وأضافت أن الأوضاع الإنسانية في القطاع تزداد سوءًا، جراء نقص المساعدات واستمرار القصف الإسرائيلي؛ ما يجعل الحياة اليومية للمواطنين أكثر قسوة، حسبما أوردت وكالة "وفا" الفلسطينية.
وتابعت: "يعيش سكان قطاع غزة ظروفًا كارثية مع موجات نزوح مستمرة وعدم وجود أماكن آمنة، حتى المناطق المزعومة بأنها آمنة، مكتظة بالنازحين وتفتقر إلى المرافق الأساسية".