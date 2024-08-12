"الأونروا" تؤكد مواصلة توزيع المساعدات الإنسانية في غزة

وتابعت: "يعيش سكان قطاع غزة ظروفًا كارثية مع موجات نزوح مستمرة وعدم وجود أماكن آمنة، حتى المناطق المزعومة بأنها آمنة، مكتظة بالنازحين وتفتقر إلى المرافق الأساسية".