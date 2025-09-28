"تجميد الأصول وحظر الأسلحة".. إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بسبب برنامجها النووي

تفعيل العقوبات

وأعادت الأمم المتحدة تفعيل العقوبات بعد فشل المفاوضات الدبلوماسية في اللحظات الأخيرة، حيث أثارت إيران قلق العالم بتقييد مراقبة برنامجها النووي، وأشارت فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، التي قادت تفعيل "الرجوع الفوري" قبل 30 يومًا، إلى أن إيران لم تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية باستعادة الوصول إلى مواقعها النووية، ولم تقدم تقريرًا عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، ويعتبر هذا المخزون، الذي وصل إلى نقاوة 60%، خطوة تقنية قصيرة من مستوى التخصيب العسكري (90%)، مما يثير مخاوف من قدرة طهران على إنتاج أسلحة نووية إذا اختارت ذلك، وفقًا لـ"أسوشيتد برس".