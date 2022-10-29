بروكسل تحذر إيلون ماسك من عدم الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي

ذكّرت المفوضية الأوروبية إيلون ماسك بأنه يجب عليه اتباع قواعد الاتحاد الأوروبي بعد إعلانه شراء شبكة تويتر. وقال تييري بريتون، مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية، على منصة التواصل الاجتماعي، صباح الجمعة: "في أوروبا، سيطير الطائر وفقًا لقواعدنا".
قبل ساعات قليلة من ذلك، غرد بدوره ماسك قائلًا: "لقد تم تحرير الطائر"، في إشارة إلى شعار تويتر.
ليلة الخميس أعلن شخصان مطلعان على الصفقة أن إيلون ماسك قد سيطر على تويتر وأطاح بالرئيس التنفيذي والمدير المالي وكبير محامي الشركة. ولم تذكر المصادر ما إذا كانت جميع الأوراق الخاصة بالصفقة، التي بلغت قيمتها في الأصل 44 مليار دولار حوالي 43 مليار يورو، قد وقعت بالفعل، أو ما إذا كانت الصفقة قد تمت.
لكنهما أكدا أن ماسك قد أصبح المسؤول عن منصة التواصل الاجتماعي، وأنه قد قام بإقالة الرئيس التنفيذي باراغ أغراوال، والمدير المالي نيد سيغال، والمستشارة القانونية الرئيسية فيجايا غادي.
كما أفادت شبكة بلومبرغ بأن ماسك سيصبح الرئيس التنفيذي، وسيعمل أيضًا على إلغاء الحظر مدى الحياة على مستخدمي تويتر.