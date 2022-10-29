بروكسل تحذر إيلون ماسك من عدم الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي

ليلة الخميس أعلن شخصان مطلعان على الصفقة أن إيلون ماسك قد سيطر على تويتر وأطاح بالرئيس التنفيذي والمدير المالي وكبير محامي الشركة. ولم تذكر المصادر ما إذا كانت جميع الأوراق الخاصة بالصفقة، التي بلغت قيمتها في الأصل 44 مليار دولار حوالي 43 مليار يورو، قد وقعت بالفعل، أو ما إذا كانت الصفقة قد تمت.