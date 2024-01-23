"غوتيريش": رفض إسرائيل حل الدولتين "غير مقبول".. والوضع في غزة مروع

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، أن "الرفض الواضح والمتكرر لحل الدولتين على أعلى مستويات الحكومة الإسرائيلية غير مقبول"، مطالبًا بالسماح بإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة بأكمله.