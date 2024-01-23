"غوتيريش": رفض إسرائيل حل الدولتين "غير مقبول".. والوضع في غزة مروع
اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، أن "الرفض الواضح والمتكرر لحل الدولتين على أعلى مستويات الحكومة الإسرائيلية غير مقبول"، مطالبًا بالسماح بإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة بأكمله.
وفي التفاصيل، قال "غوتيريش"، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "يعاني سكان غزة بأكملهم بسبب الدمار على نطاق وسرعة لم يسبق لهما مثيل في التاريخ الحديث. لا يوجد ما يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".
وذكر أن الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني "مروع"، وأن "سكان غزة لا يواجهون خطر القتل أو الإصابة بسبب القصف المتواصل فحسب، بل يواجهون أيضًا فرصة متزايدة للإصابة بأمراض معدية مثل التهاب الكبد إيه والزحار والكوليرا".
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة مجددًا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وأوضح: "أشعر بانزعاج شديد إزاء التقارير حول المعاملة غير الإنسانية من إسرائيل للفلسطينيين المحتجزين في العمليات العسكرية".
وأكد أن "الأمم المتحدة بحاجة إلى الوصول لشمال غزة، ورفضت إسرائيل معظم بعثات المساعدات التي كانت مقررة في النصف الأول من يناير".
وأشار إلى أنه "من الضروري خفض التصعيد في البحر الأحمر واليمن، ويجب وقف الهجمات على السفن فورًا".