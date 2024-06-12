"لا أريد تسليمه مفاتيح السلطة".. "ماكرون" يدعو الأحزاب المنافسة للتحالف ضد اليمين المتطرف

وقال: "بدلًا من ذلك أدعو العديد من مواطنينا والقادة السياسيين، الذين لا يتعرفون على الحمى المتطرفة، إلى بناء مشروع جديد، تحالف للحكم، تحالف للعمل في خدمة الشعب الفرنسي وللجمهورية".