"كيم" يقود تدريبًا عسكريًّا نوويًّا.. ويؤكد: "لا حاجة للحوار مع الأعداء"

وتأتي عمليات إطلاق الصواريخ في عام شهد عددًا قياسيًّا من التجارب على أسلحة أجرتها كوريا الشمالية التي أعلن زعيمها كيم جونغ أون أنها قوة نووية، وأن هذا الوضع "لا رجعة عنه"، واضعًا بذلك حدًّا لاحتمال إجراء محادثات لنزع السلاح النووي.