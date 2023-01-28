بعد 18 عاماً من الإغلاق.. المغرب يعيد افتتاح سفارته في بغداد

وذكر "بوريطة" في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد، أن زيارته إلى بغداد ستكون منطلقاً حقيقياً للارتقاء بالتعاون الثنائي في كل المجالات، سواء في التشاور السياسي والتعاون الاقتصادي والتجاري والمجالات الأمنية ومكافحة التطرف، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".