بعد 18 عاماً من الإغلاق.. المغرب يعيد افتتاح سفارته في بغداد

أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم (السبت)، إعادة فتح سفارة بلاده في العراق، بعد نحو 18 عاماً من الإغلاق.
وذكر "بوريطة" في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد، أن زيارته إلى بغداد ستكون منطلقاً حقيقياً للارتقاء بالتعاون الثنائي في كل المجالات، سواء في التشاور السياسي والتعاون الاقتصادي والتجاري والمجالات الأمنية ومكافحة التطرف، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وأضاف أن العراق دخل مرحلة جديدة في مساره الديمقراطي، وأن المغرب يُثمن ذلك ويشدد على ضمان احترام سيادة ووحدة العراق واستقراره وتأييد جميع الإجراءات التي تتخذها السلطات العراقية في هذا الاتجاه.
من جهته، قال وزير الخارجية العراقي: "إن بغداد تحتاج إلى بناء علاقات اقتصادية مع المغرب، وإنه تناول التعاون المشترك على مختلف المستويات خلال مباحثاته مع بوريطة".
وأغلق المغرب سفارته في بغداد عام 2005 ونقلها إلى عمان بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في العراق.