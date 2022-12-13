"الاندماج النووي".. إعلان أمريكي مرتقب عن اختراق علمي كبير في مجال الطاقة

يُتوقع أن تعلن وزارة الطاقة الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، عن اختراق علمي كبير حققه باحثوها في مجال الاندماج النووي، وهي تكنولوجيا يُنظر إليها على أنها مصدر ثوري بديل للطاقة، بحسب ما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.