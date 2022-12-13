"الاندماج النووي".. إعلان أمريكي مرتقب عن اختراق علمي كبير في مجال الطاقة

يُتوقع أن تعلن وزارة الطاقة الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، عن اختراق علمي كبير حققه باحثوها في مجال الاندماج النووي، وهي تكنولوجيا يُنظر إليها على أنها مصدر ثوري بديل للطاقة، بحسب ما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.
وأوضحت الصحيفة أن باحثين في مختبر لورانس ليفرمور الوطني في كاليفورنيا، نجحوا للمرة الأولى في إنتاج رصيد صافٍ من الطاقة من الاندماج النووي، وهذا يعني إنتاج طاقة أكبر في التفاعل مما تم استخدامها في تفعيلها.
من ناحيتها، رفضت وزارة الطاقة إعطاء أي تفاصيل محددة حول ما ستعلنه اليوم.
ويعمل العلماء منذ عقود على تطوير الاندماج النووي، الذي يصفه مؤيدوه بأنه مصدر نظيف ووفير وآمن للطاقة، يمكن أن يسمح للبشرية في نهاية المطاف بإنهاء اعتمادها على الوقود الأحفوري؛ الذي يسبب أزمة المناخ العالمية.