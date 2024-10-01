الدفاعات الأردنية تعترض مسيّرات وصواريخ إيرانية بعد دخولها مجالها الجوي

وأطلقت إيران مساء الثلاثاء رشقات من عشرات الصواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، وسمعت أصوات انفجارات بينما شوهدت عشرات الصواريخ تمر في سماء عمان، وفقًا لمراسل قناة العربية.