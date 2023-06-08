فرنسا.. حادث طعن ينتهي بإصابة 6 أطفال والجاني في قبضة الشرطة

وتفصيلًا قال وزير الداخلية جيرالد دارمانين: "أصيب عدة أشخاص، بينهم أطفال، على يد فرد مسلح بسكين في ميدان بمدينة أنسي، وتم اعتقال الشخص بفضل التدخل السريع للغاية للشرطة".