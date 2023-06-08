فرنسا.. حادث طعن ينتهي بإصابة 6 أطفال والجاني في قبضة الشرطة

أعلن وزير الداخلية الفرنسي اليوم، إصابة عدة أشخاص بينهم أطفال، في حادث طعن بمدينة أنيسي.
ووفق "رويترز" فقد اعتقلت الشرطة الشخص الذي نفّذ عملية طعن أدت لإصابة 6 أطفال بمدينة آنسي جنوب شرق فرنسا.
وتفصيلًا قال وزير الداخلية جيرالد دارمانين: "أصيب عدة أشخاص، بينهم أطفال، على يد فرد مسلح بسكين في ميدان بمدينة أنسي، وتم اعتقال الشخص بفضل التدخل السريع للغاية للشرطة".
وأدان أنطوان أرماند، عضو البرلمان هذا الهجوم، ووصفه بأنه "مقيت".
وتابع: "هجوم بشع بسكين على أطفال في ملعب بمدينة أنسي، ما زلنا نعرف القليل جدًّا؛ لكن كل دعمي للضحايا والأقارب وجهات إنفاذ القانون".