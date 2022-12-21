رابطة العالم الإسلامي تستنكر منع النساء والفتيات الأفغانيات من حق التعليم الجامعي

وأعرب باسم رابطة العالم الإسلامي ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، عن التضامن التام مع النساء والفتيات الأفغانيات وعموم الشعب الأفغاني في هذه القضية المهمة التي حثت عليها الشريعة الإسلامية وشملت بالحث عليها الجميع من رجال ونساء، وليس من حق أحد أو جهة تحت أي ذريعة الاستثناء العام في ذلك بإخراج النساء من طلب هذه الفريضة والفضيلة، ولا الاستثناء بتقييد ذلك بمراحل تعليمية معينة.