"الخارجية الفلسطينية" تُطالب بإدراج تنظيمات المستوطنين المتطرفة على قوائم الإرهاب

وقالت الخارجية في بيان: "نُدين بأشد العبارات إرهاب مليشيا المستوطنين المسلحة المتصاعد ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، والذي كان آخره ارتكاب ما يزيد على 120 اعتداءً خلال ليلة واحدة في منطقة جنوب نابلس، وإقدامهم على إحراق منزل ومركبات وخط شعارات عنصرية في ترمسعيا، واقتحام قرية العوجا في الأغوار، ومحاولة إحراق منزل، وإصابة شابين وإحراق مركبتين على يد عصابات الإرهاب الاستيطانية في قرية جالود جنوب نابلس، هذا بالإضافة لمسيراتهم الاستفزازية في البلدة القديمة بالقدس، واقتحاماتهم المتواصلة للمسجد الأقصى".