الأمم المتحدة تندد بتعامل إيران العنيف مع المحتجين على وفاة مهسا أميني

نددت الأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، بعنف الأمن الإيراني في تعامله مع المحتجّين على وفاة الشابة مهسا أميني في إيران، إثر توقيفها من جانب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأعربت المفوّضة السامية لحقوق الإنسان بالإنابة ندى الناشف، عن قلقها حيال وفاة مهسا أميني في الحجز، بعدما أوقفتها "شرطة الأخلاق" الإيرانية تطبيقًا لقواعد الحجاب الصارمة، وحيال ردّ قوات الأمن العنيف على المتظاهرين؛ احتجاجًا على الوفاة.
وبينت المفوضة أن الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاما تعرضت للضرب على رأسها بهراوة، كما ضُرب رأسها بمركبة ما تسمى بشرطة الأخلاق، وفقاً لـ"فرانس برس".
وتصاعد الغضب الشعبي منذ أعلنت السلطات الجمعة وفاة مهسا أميني في المستشفى بعد ثلاثة أيام على دخولها في غيبوبة، بعدما أوقفها عناصر "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في طهران في 13 سبتمبر.