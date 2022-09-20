الأمم المتحدة تندد بتعامل إيران العنيف مع المحتجين على وفاة مهسا أميني

نددت الأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، بعنف الأمن الإيراني في تعامله مع المحتجّين على وفاة الشابة مهسا أميني في إيران، إثر توقيفها من جانب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.