هجوم "نتنياهو" على السلطة الفلسطينية هو استكمال لـ"حرب شاملة"

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الأحد: إن استمرار هجوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، على السلطة الفلسطينية و"تفاخره بالعمل على منع قيام دولة فلسطينية مستقلة"، يتساوق مع "الحملة المسعورة التي تشنها وسائل إعلام غربية"؛ بهدف تصفية المشروع الوطني الفلسطيني، الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وأضاف "أبو ردينة": إن هذه التصريحات والحملة المشبوهة تأتي استكمالًا للحرب الشاملة التي تشنها "إسرائيل" على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وحرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وآخرها مجزرتا مخيم النصيرات وطولكرم، اللتان أودتا بحياة العشرات من الفلسطينيين.