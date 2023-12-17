هجوم "نتنياهو" على السلطة الفلسطينية هو استكمال لـ"حرب شاملة"

وأضاف "أبو ردينة": إن هذه التصريحات والحملة المشبوهة تأتي استكمالًا للحرب الشاملة التي تشنها "إسرائيل" على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وحرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وآخرها مجزرتا مخيم النصيرات وطولكرم، اللتان أودتا بحياة العشرات من الفلسطينيين.