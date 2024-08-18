"الخارجية الفلسطينية": الاحتلال الإسرائيلي هجّر 40 تجمُّعًا وقرية في الضفة الغربية

أكّدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين يواصلون عمليات التهجير القسري للتجمعات والقرى الفلسطينية في عموم الضفة الغربية؛ حيث أدت سياسة الاحتلال الإسرائيلي القائمة على الضم والاستيطان إلى تهجير 40 تجمُّعًا وقرية في الضفة الغربية، كان آخرها قرية أم الجمال بالأغوار الشمالية.