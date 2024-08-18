"الخارجية الفلسطينية": الاحتلال الإسرائيلي هجّر 40 تجمُّعًا وقرية في الضفة الغربية

العالم
"الخارجية الفلسطينية": الاحتلال الإسرائيلي هجّر 40 تجمُّعًا وقرية في الضفة الغربية
طالبت المجتمع الدولي بإجباره على الالتزام بالقوانين الدولية
أكّدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين يواصلون عمليات التهجير القسري للتجمعات والقرى الفلسطينية في عموم الضفة الغربية؛ حيث أدت سياسة الاحتلال الإسرائيلي القائمة على الضم والاستيطان إلى تهجير 40 تجمُّعًا وقرية في الضفة الغربية، كان آخرها قرية أم الجمال بالأغوار الشمالية.
وحذرت خارجية فلسطين من عمليات التهجير التي ترقى لمستوى جرائم التطهير العرقي، وتندرج في إطار الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية، وتفريغ الأرض من سكانها الأصليين؛ لتخصيصها للاستيطان والسيطرة على الثروات الفلسطينية؛ بهدف منع إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.
وطالبت المجتمع الدولي بإجبار الاحتلال على الالتزام بالقوانين الدولية، التي تعد الاستيطان غير شرعي.