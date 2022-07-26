أمطار الرياح الموسمية تشل أكبر مدن باكستان

ومع أن الأمطار الناجمة عن الرياح الموسمية التي تهب من يونيو حتى سبتمبر تُعد أساسية لري المحاصيل وتجديد مياه البحيرات والسدود في جميع أنحاء شبه القارة الهندية؛ إلا أنها تجلب أيضًا معها الكوارث كل عام.