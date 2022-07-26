أمطار الرياح الموسمية تشل أكبر مدن باكستان

أعلنت سلطات كراتشي -أكبر مدينة في باكستان- حالة طوارئ مناخية مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة المترافقة بالرياح الموسمية؛ مما أدى إلى إغراق عدد كبير من منازلها وطرقاتها.
ومع أن الأمطار الناجمة عن الرياح الموسمية التي تهب من يونيو حتى سبتمبر تُعد أساسية لري المحاصيل وتجديد مياه البحيرات والسدود في جميع أنحاء شبه القارة الهندية؛ إلا أنها تجلب أيضًا معها الكوارث كل عام.
وتأتي باكستان في المرتبة الثامنة في قائمة البلدان الأكثر تعرضًا للطقس الحاد الناتج عن التغير المناخي؛ وفق منظمة "غيرووتش" البيئية غير الحكومية.
وأعلنت حكومة السند عطلة رسمية في كراتشي وحيدر أباد؛ في محاولة لتجنب خطر الفيضانات؛ لكن المناطق المنخفضة التي تتعرض منذ أسابيع لأمطار غزيرة تَحولت إلى مناطق منكوبة.
وحذّر سردار سارفراز مدير مكتب الأرصاد الجوية في باكستان من أنه "من المتوقع هطول المزيد من الأمطار في كراتشي حتى اليوم".