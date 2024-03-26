لتجنب الفيتو الأمريكي.. هذه الكلمة التي تم تعديلها في قرار مجلس الأمن حول غزة

تبنى مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الإثنين، أول قرار له منذ بدء الحرب في غزة، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع، لكن تمّ تعديل كلمة واحدة في القرار تفادياً للفيتو الأمريكي.