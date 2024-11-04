البرهان يجري تعديلات وزارية تشمل وزارتي الخارجية والإعلام في السودان

يُذكر أن الوزير الجديد، علي يوسف، شغل عدة مناصب في وزارة الخارجية السودانية قبل إحالته إلى التقاعد، وترأس جمعيات الصداقة العربية الصينية، كما نشط في لجنة الحكماء لتسوية الأزمة التي أعقبت انقلاب 25 أكتوبر 2021.