البرهان يجري تعديلات وزارية تشمل وزارتي الخارجية والإعلام في السودان

أعفى قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وزير الخارجية حسين عوض، وعيّن بدلاً عنه السفير يوسف علي الذي كان يشغل منصب وكيل الوزارة. كما أعلن عن تعيين خالد الأعيسر وزيراً للإعلام بدلاً من جراهام عبد القادر.
وبحسب تعميم صحفي صادر عن مجلس السيادة، أصدر البرهان قراراً بالموافقة على قرارات مجلس الوزراء الانتقالي، التي شملت إنهاء تكليف السفير حسين عوض من مهام وزير الخارجية، وتكليف السفير علي يوسف أحمد الشريف خلفاً له.
يُذكر أن الوزير الجديد، علي يوسف، شغل عدة مناصب في وزارة الخارجية السودانية قبل إحالته إلى التقاعد، وترأس جمعيات الصداقة العربية الصينية، كما نشط في لجنة الحكماء لتسوية الأزمة التي أعقبت انقلاب 25 أكتوبر 2021.
جدير بالذكر أن البرهان كان قد كلف السفير حسين عوض في أبريل الماضي خلفاً للسفير علي الصادق، الذي تسلم مهام وزير الخارجية في تشكيلة وزارية ضمت 15 وزيراً عقب حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ في أكتوبر 2021.
كما شمل التعديل الوزاري إنهاء تكليف جراهام عبد القادر من مهام وزير الثقافة والإعلام، وتكليف خالد الأعيسر بالمنصب.