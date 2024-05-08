إعلان حالة التأهب في مقاطعة "ليبيتسك" بعد هجوم جوي روسي على منشآت طاقة بأوكرانيا

وتشهد الجبهات الروسية الأوكرانية يومًا جديدًا من التصعيد والاقتتال، حيث يحاول الجيش الروسي تحقيق المزيد من المكاسب على الأرض فيما تحاول القوات الأوكرانية صد تقدم الدب الروسي مستعينة بالدعم العسكري الغربي. يأتي ذلك بعد يوم من الكشف عن مؤامرة روسية لاغتيال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وشخصيات سياسية وعسكرية بارزة.