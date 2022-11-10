صدّ "الموجة الحمراء".. 5 صدمات يتلقاها "ترامب" بانتخابات التجديد النصفي

ومع ذلك، تم تغيير العديد من هذه المفاهيم ليلة الثلاثاء بعد أن قلب الديمقراطيون ميزان القوة في ولاية بنسلفانيا، هذا إلى جانب الأداء الجيد لأعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين في جورجيا وأريزونا ضد المنافسين المؤيدين لـ"ترامب"، مما يشير إلى أن الديمقراطيين يمكنهم الفوز بالانتخابات عندما ينحازون ويصطفون مع بايدن.