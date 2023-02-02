حلقات الحرب الخفية تتواصل.. إيران تتهم "إسرائيل" بالمسؤولية عن هجوم أصفهان وتتعهد بالرد

وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، قال أمير سعيد إيرواني، مبعوث طهران لدى المنظمة الدولية: إن التحقيقات الأولية تشير إلى مسؤولية "إسرائيل" عن الهجوم الذي وقع مساء السبت.