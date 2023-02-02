حلقات الحرب الخفية تتواصل.. إيران تتهم "إسرائيل" بالمسؤولية عن هجوم أصفهان وتتعهد بالرد

وجّهت إيران اتهامًا بشكل مباشر لـ"إسرائيل" في الهجوم بطائرات مسيرة على مصنع عسكري بالقرب من مدينة أصفهان بوسط البلاد، متعهدة بالرد بعد ما بدا أنه أحدث حلقة في حرب خفية طويلة الأمد.
وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، قال أمير سعيد إيرواني، مبعوث طهران لدى المنظمة الدولية: إن التحقيقات الأولية تشير إلى مسؤولية "إسرائيل" عن الهجوم الذي وقع مساء السبت.
وأضاف إيرواني في الرسالة وفق ما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، اليوم (الخميس)، بأن إيران "تحتفظ بالحق في رد حازم في الوقت والطريقة اللذين تشعر بأنهما ضروريان"، وأن "هذا الفعل الذي ارتكبته إسرائيل يتعارض مع القانون الدولي".
وجاء الهجوم وسط تصاعد التوتر مع الغرب؛ بسبب ملف طهران النووي، وتزويدها روسيا بالأسلحة في حربها مع أوكرانيا، بما في ذلك "طائرات مسيرة انتحارية"، إضافة إلى قمع المظاهرات المناهضة لحكومة إيران.
ووفق "رويترز" تهدد "إسرائيل" منذ وقت طويل بالقيام بعمل عسكري ضد إيران إذا فشلت الدبلوماسية في الحد من برامجها النووية أو الصاروخية، لكنها تتبع نهج الإحجام عن التعليق على وقائع بعينها.