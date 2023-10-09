"حماس" تهدد بإعدام أسير إسرائيلي مقابل أي قصف جديد على غزة

وفي التفاصيل، قال "أبو عبيدة"، المتحدث باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام: "نعلن أن كل استهداف لأبناء شعبنا الآمنين في بيوتهم دون سابق إنذار سنقابله آسفين بإعدام رهينة من رهائن العدو المدنيين لدينا، وسنبث ذلك مضطرين بالصوت والصورة"، مضيفًا : "الكرة في ملعب إسرائيل من الآن، ونحمّلها المسؤولية أمام العالم".