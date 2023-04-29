في غياب "طالبان".. 25 دولة ومنظمة يبحثون أوضاع أفغانستان

وذكروا أن الأمين العام للأمم المتحدة سيكشف عن آخر تطوّرات عملية مراجعة لأداء المنظمة الدولية في أفغانستان كانت قد أُطلقت في أبريل الجاري، بعد إعلان سلطات "طالبان" حظر عمل النساء مع وكالات الأمم المتحدة.

من ناحيته، بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، أن أي نوع من الاعتراف بـ"طالبان" ليس مطروحًا على الطاولة إطلاقًا.

وكان الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قد أشار الأسبوع الماضي إلى أنّ الهدف من الاجتماع هو تنشيط المشاركة الدولية حول الأهداف المشتركة نحو مسار مستدام في ما يتعلق بالوضع في أفغانستان.