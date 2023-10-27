وزير الخارجية الأردني: إسرائيل "حوّلت غزة إلى جحيم دائم على الأرض"

من جهته، خاطب المندوب الفلسطيني الدائم رياض منصور؛ أعضاء الجمعية، بالقول "صوّتوا لوقف هذا الجنون، أمامكم فرصة لتقوموا بشيء، لتفعلوا شيئاً، لتعطوا إشارة واضحة، اختاروا العدل لا الانتقام، اختاروا احترام القانون لا أن تمرّروا خرقه، اختاروا السلام لا المزيد من الحروب".