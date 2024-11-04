بسبب "جسم مضيء" فوق السودان.. الخطوط الفرنسية تعلق رحلاتها فوق البحر الأحمر

أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية، الأحد، أنها علّقت "حتى إشعار آخر" رحلاتها فوق منطقة البحر الأحمر، وذلك "في إجراء احترازي"، بعد أن أبلغ طاقمها عن وجود "جسم مضيء" فوق السودان، حسب وكالة "فرانس برس".