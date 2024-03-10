دُفنت بطرق غير لائقة.. 34 جثة مجهولة الهوية تهز بريطانيا

وأُلقي القبض على رجل (46 عامًا)، وسيدة (23 عامًا)، لم تكشف السلطات عن هويتَيْهما؛ للاشتباه في منعهما أعمال دفن قانونية ولائقة، والاحتيال عن طريق التلاعب في أوراق التمثيل، وسوء استغلال الموقف.. فيما لم تتوافر تفاصيل أخرى حول طبيعة الجرائم المشتبه فيها.