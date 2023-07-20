السويد تستدعي القائم بالأعمال العراقي إثر حرق سفارتها في بغداد

استدعت السلطات السويدية، اليوم الخميس، القائم بالأعمال العراقي في البلاد؛ إثر حرق سفارتها في بغداد.
في وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف: إن أفراد طاقم السفارة السويدية في بغداد في أمان، بعد تعرّض السفارة للحرق خلال تظاهرة نظمها مناصرون لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
ويأتي إحراق مقر السفارة السويدية في العاصمة العراقية، عشية تجمّع في السويد أمام السفارة العراقية في ستوكهولم يعتزم منظِّمُه حرق نسخة من المصحف.
وقال "الصحاف": إن اجتماعًا طارئًا سيُعقد لبحث حادثة السفارة، مؤكدًا أن العراق تحدّث مع السويد، الأربعاء؛ للتحذير من التداعيات الخطيرة للتجمع المزمع الذي يُتوقع أن يشهد حرق نسخة من المصحف.