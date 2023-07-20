السويد تستدعي القائم بالأعمال العراقي إثر حرق سفارتها في بغداد

وقال "الصحاف": إن اجتماعًا طارئًا سيُعقد لبحث حادثة السفارة، مؤكدًا أن العراق تحدّث مع السويد، الأربعاء؛ للتحذير من التداعيات الخطيرة للتجمع المزمع الذي يُتوقع أن يشهد حرق نسخة من المصحف.