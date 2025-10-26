فلسطين تطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد المرأة في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية

في بيان بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، أشادت وزارة الخارجية الفلسطينية بصمود المرأة وتضحياتها في سبيل نيل الحرية والاستقلال، مشددة على ضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم المرتكبة بحق النساء والفتيات.
ودعت الخارجية إلى تعزيز الجهود القانونية الدولية لمساءلة الاحتلال عن جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري وجرائم الحرب، والانتهاكات الممنهجة لحقوق المرأة الفلسطينية.
وأشارت الوزارة إلى أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة أدى إلى استشهاد نحو (33,000) امرأة وطفلة، إلى جانب تهجير أكثر من (1.93) مليون فلسطيني، غالبيتهم من النساء والفتيات.
وأكد البيان أن هذه الأرقام تعكس حجم المأساة التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية في ظل العدوان المتواصل والانتهاكات المستمرة من قبل قوات الاحتلال.