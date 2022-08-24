تعاون دولي مُكثّف.. "أوكرانيا" تقترب من العودة لكامل طاقتها التصديرية من الحبوب

وقبل بدء الأزمة الروسية الأوكرانية في 24 فبراير، كانت أوكرانيا تُصدّر شهريًّا حوالى 5 ملايين طن من المنتجات الزراعية، ومنذ بدأت القوات الروسية ما تسميه بـ"عملياتها العسكرية في أوكرانيا"، أبطأت كييف وتيرة تصدير الحبوب قبل أن توقفها تمامًا.