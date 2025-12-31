تركيا: اعتقال 125 مشتبها بانتمائهم لداعش في 25 محافظة

وكان الادعاء العام في إسطنبول قد أمر، الخميس الماضي، باعتقال 137 مشتبهاً، بناءً على معلومات استخباراتية أشارت إلى أن التنظيم كان يخطط لتنفيذ هجمات خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة.