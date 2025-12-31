تركيا: اعتقال 125 مشتبها بانتمائهم لداعش في 25 محافظة

أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن أوقفت 125 شخصًا يُشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش، خلال عمليات متزامنة نُفذت في 25 محافظة بأنحاء البلاد.
وأوضح الوزير أن الحملة الأمنية جاءت استكمالًا لجهود مكثفة ضد التنظيم، حيث تم الثلاثاء أيضًا توقيف 357 شخصًا خلال عملية موسعة شملت 21 محافظة.
وفي تطور سابق يوم الإثنين، شهدت مدينة يالوفا شمال غرب تركيا مواجهة مسلحة بين الشرطة وعناصر من داعش، أسفرت عن مقتل ثلاثة من رجال الأمن وستة من عناصر التنظيم، جميعهم يحملون الجنسية التركية.
وكان الادعاء العام في إسطنبول قد أمر، الخميس الماضي، باعتقال 137 مشتبهاً، بناءً على معلومات استخباراتية أشارت إلى أن التنظيم كان يخطط لتنفيذ هجمات خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة.
وتأتي هذه العمليات في ظل مخاوف تركية متزايدة من تسلل عناصر التنظيم عبر الحدود مع سوريا، التي تمتد لمسافة تقارب 900 كيلومتر، وسط تأكيدات رسمية بمواصلة ملاحقة الخلايا النائمة وتعزيز الإجراءات الأمنية.