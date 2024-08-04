لتجنُّب خطأ كلينتون القاتل في 2016.. هاريس تتحرك في "حزام الصدأ"

وقاد أداء بايدن في المناظرة التي جمعته مع ترامب في يونيو الماضي إلى بروز مخاوف وسط أعداد مؤثرة من الناخبين في ولايات حزام الصدأ؛ ما هدَّد فرص فوزه هناك.

ولكن سرعان ما حققت هاريس مكاسب ضد ترامب في جميع الولايات السبع المتأرجحة باستثناء واحدة. كما أظهر أحد الاستطلاعات أن أداءها أفضل من بايدن في حزام الصدأ.

ووضع استطلاع آخر هاريس في المقدمة بـ11 نقطة في ميشيغان، ونقطتين في ويسكونسن، على الرغم من أنها تتخلف عن ترامب بأربع نقاط في بنسلفانيا.