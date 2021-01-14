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واشنطن تدرج المؤسسة الصينية للنفط على القائمة السوداء

عاقبت شركة "سكاريزون" لتطويرها معدات عسكرية

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم (الخميس)، أنها أدرجت المؤسسة الوطنية الصينية للنفط على القائمة السوداء الاقتصادية؛ بسبب مساعدة الحزب الصيني الحاكم على تخويف جيران بكين في بحر الصين الجنوبي.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أنها أضافت أيضًا الشركة الصينية "سكاريزون" إلى قائمة العقوبات لقدرتها على تطوير أو إنتاج أو صيانة المعدات العسكرية.

الصين أمريكا وزارة التجارة الأمريكية المؤسسة الوطنية الصينية للنفط الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيسية/ أخبار العالم

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واشنطن تدرج المؤسسة الصينية للنفط على القائمة السوداء
سبق

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم (الخميس)، أنها أدرجت المؤسسة الوطنية الصينية للنفط على القائمة السوداء الاقتصادية؛ بسبب مساعدة الحزب الصيني الحاكم على تخويف جيران بكين في بحر الصين الجنوبي.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أنها أضافت أيضًا الشركة الصينية "سكاريزون" إلى قائمة العقوبات لقدرتها على تطوير أو إنتاج أو صيانة المعدات العسكرية.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
09:33 PM

واشنطن تدرج المؤسسة الصينية للنفط على القائمة السوداء

عاقبت شركة "سكاريزون" لتطويرها معدات عسكرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم (الخميس)، أنها أدرجت المؤسسة الوطنية الصينية للنفط على القائمة السوداء الاقتصادية؛ بسبب مساعدة الحزب الصيني الحاكم على تخويف جيران بكين في بحر الصين الجنوبي.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أنها أضافت أيضًا الشركة الصينية "سكاريزون" إلى قائمة العقوبات لقدرتها على تطوير أو إنتاج أو صيانة المعدات العسكرية.

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