واشنطن تدرج المؤسسة الصينية للنفط على القائمة السوداء

عاقبت شركة "سكاريزون" لتطويرها معدات عسكرية

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم (الخميس)، أنها أدرجت المؤسسة الوطنية الصينية للنفط على القائمة السوداء الاقتصادية؛ بسبب مساعدة الحزب الصيني الحاكم على تخويف جيران بكين في بحر الصين الجنوبي.



وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أنها أضافت أيضًا الشركة الصينية "سكاريزون" إلى قائمة العقوبات لقدرتها على تطوير أو إنتاج أو صيانة المعدات العسكرية.