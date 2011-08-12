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"فيصل بن خالد" يهنئ القيادة الرشيدة بحلول عيد الأضحى

سائلاً الله أن يعيده على المسلمين والعرب بالخير والمسرات

‏‫رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز: أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٠هـ, سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على بلادنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والمسرات، وأن يحفظ على وطننا نعمة الأمن والأمان.

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"فيصل بن خالد" يهنئ القيادة الرشيدة بحلول عيد الأضحى
سبق

‏‫رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز: أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٠هـ, سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على بلادنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والمسرات، وأن يحفظ على وطننا نعمة الأمن والأمان.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
01:17 AM

"فيصل بن خالد" يهنئ القيادة الرشيدة بحلول عيد الأضحى

سائلاً الله أن يعيده على المسلمين والعرب بالخير والمسرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‏‫رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز: أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٠هـ, سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على بلادنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والمسرات، وأن يحفظ على وطننا نعمة الأمن والأمان.

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