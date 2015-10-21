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في افتتاح الجولة التاسعة من دوري المحترفين.. "الباطن" يستفيق على حساب "الفيحاء" بهدفين

نجح فريق الباطن الأول لكرة القدم في تحقيق نقاط المباراة الثلاث بعدما تغلب على شقيقه الفيحاء في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الباطن بهدفين نظيفين في مباراة الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أهداف المباراة جاءت عن طريق يوسف المزيريب في الدقيقة 39، ومحترف الفريق ريناتو تشافيز في الدقيقة "45+2".

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الباطن للنقطة رقم 9، فيما يتوقف رصيد الفيحاء عند النقطة رقم 13.

الباطن الفيحاء الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في افتتاح الجولة التاسعة من دوري المحترفين.. "الباطن" يستفيق على حساب "الفيحاء" بهدفين
سبق

نجح فريق الباطن الأول لكرة القدم في تحقيق نقاط المباراة الثلاث بعدما تغلب على شقيقه الفيحاء في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الباطن بهدفين نظيفين في مباراة الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أهداف المباراة جاءت عن طريق يوسف المزيريب في الدقيقة 39، ومحترف الفريق ريناتو تشافيز في الدقيقة "45+2".

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الباطن للنقطة رقم 9، فيما يتوقف رصيد الفيحاء عند النقطة رقم 13.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
08:02 PM
اخر تعديل
21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
09:49 PM

في افتتاح الجولة التاسعة من دوري المحترفين.. "الباطن" يستفيق على حساب "الفيحاء" بهدفين

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
758

نجح فريق الباطن الأول لكرة القدم في تحقيق نقاط المباراة الثلاث بعدما تغلب على شقيقه الفيحاء في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الباطن بهدفين نظيفين في مباراة الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أهداف المباراة جاءت عن طريق يوسف المزيريب في الدقيقة 39، ومحترف الفريق ريناتو تشافيز في الدقيقة "45+2".

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الباطن للنقطة رقم 9، فيما يتوقف رصيد الفيحاء عند النقطة رقم 13.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,315
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