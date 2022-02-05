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180 سم فاصلة.. الثمراني: كاميرات مراقبة "ريان" رصدته مستلقياً على جانبه

فرق الإنقاذ استطاعت حفر 4 أمتار يدوياً والعمل يتواصل في الاتجاه الصحيح

كشف عضو لجنة تتبع إنقاذ "ريان" المحدثة بعمالة إقليم شفشاون، عبد الهادي الثمراني؛ أن كاميرات مراقبة الطفل، الذي سقط في ثقب مائي بالقرب من منزله في مركز تمروت؛ رصدته وهو يستلقي على جانبه.

وقال "الثمراني"؛ وفق موقع "هسبريس": فرق الإنقاذ يفصلها متر وثمانون سنتيمتراً فقط عن الوصول إلى الطفل ريان.

وأضاف: فرق الإنقاذ الخاصة بالطفل ريان استطاعت حفر 4 أمتار يدوياً، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت، والباقي 180 سنتيمتراً للوصول إلى الهدف.

وتتواصل أعمال الحفر اليدوي في اتجاه الصحيح، وفق عناصر الإنقاذ بعين المكان، فيما يعمل خبراء طوبوغرافيين على الإرشاد إلى مكان وجود الطفل ريان بدقة كبيرة.

ريان المغرب

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180 سم فاصلة.. الثمراني: كاميرات مراقبة "ريان" رصدته مستلقياً على جانبه
سبق

كشف عضو لجنة تتبع إنقاذ "ريان" المحدثة بعمالة إقليم شفشاون، عبد الهادي الثمراني؛ أن كاميرات مراقبة الطفل، الذي سقط في ثقب مائي بالقرب من منزله في مركز تمروت؛ رصدته وهو يستلقي على جانبه.

وقال "الثمراني"؛ وفق موقع "هسبريس": فرق الإنقاذ يفصلها متر وثمانون سنتيمتراً فقط عن الوصول إلى الطفل ريان.

وأضاف: فرق الإنقاذ الخاصة بالطفل ريان استطاعت حفر 4 أمتار يدوياً، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت، والباقي 180 سنتيمتراً للوصول إلى الهدف.

وتتواصل أعمال الحفر اليدوي في اتجاه الصحيح، وفق عناصر الإنقاذ بعين المكان، فيما يعمل خبراء طوبوغرافيين على الإرشاد إلى مكان وجود الطفل ريان بدقة كبيرة.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
01:30 PM

180 سم فاصلة.. الثمراني: كاميرات مراقبة "ريان" رصدته مستلقياً على جانبه

فرق الإنقاذ استطاعت حفر 4 أمتار يدوياً والعمل يتواصل في الاتجاه الصحيح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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13,069

كشف عضو لجنة تتبع إنقاذ "ريان" المحدثة بعمالة إقليم شفشاون، عبد الهادي الثمراني؛ أن كاميرات مراقبة الطفل، الذي سقط في ثقب مائي بالقرب من منزله في مركز تمروت؛ رصدته وهو يستلقي على جانبه.

وقال "الثمراني"؛ وفق موقع "هسبريس": فرق الإنقاذ يفصلها متر وثمانون سنتيمتراً فقط عن الوصول إلى الطفل ريان.

وأضاف: فرق الإنقاذ الخاصة بالطفل ريان استطاعت حفر 4 أمتار يدوياً، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت، والباقي 180 سنتيمتراً للوصول إلى الهدف.

وتتواصل أعمال الحفر اليدوي في اتجاه الصحيح، وفق عناصر الإنقاذ بعين المكان، فيما يعمل خبراء طوبوغرافيين على الإرشاد إلى مكان وجود الطفل ريان بدقة كبيرة.

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