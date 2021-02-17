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للتغلب على صعاب استضافة الأولمبية.. اليابان تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

نائب وزير الصحة الياباني: "هذه هي الخطوة الرئيسية الأولى نحو إنهاء الجائحة"

بدأت اليابان حملة للتطعيم ضد كورونا بإعطاء لقاح "فايزر- بايونتيك" للعاملين في مستشفى بطوكيو؛ في وقت يحاول فيه رئيس الوزراء التغلب على الصعاب لاستضافة الألعاب الأولمبية هذا الصيف.

وكان العاملون في مركز طوكيو الطبي من بين الأوائل ضمن نحو 40 ألفًا من الأخصائيين الطبيين الذين تم استهدافهم لتلقي الشحنات الأولية من اللقاح.

وسيتبعهم 3.7 ملايين من العاملين في القطاع الطبي، ثم 36 مليون شخص في سن 65 وما فوق.

وقال نائب وزير الصحة هيروشي ياماموتو للصحفيين في المستشفى بعد إعطاء اللقاحات الأولى: "هذه هي الخطوة الرئيسية الأولى نحو إنهاء جائحة كورونا".

وذكر رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا، أن توزيع اللقاح سيكون حاسمًا لاستضافة دورة أولمبية ناجحة والتي من المقرر أن تبدأ أواخر يوليو بعد أن تأجلت عن موعدها الأصلي العام الماضي وفق "روسيا اليوم".

وتهدف الحكومة إلى توفير لقاحات تكفي لجميع السكان البالغ عددهم 126 مليونًا بحلول منتصف عام 2021. وقال رئيس برنامج التطعيم تارو كونو يوم الثلاثاء: إن التطبيق الكامل قد يستغرق عامًا.

وسجلت اليابان حتى الآن حوالى 415 ألف حالة إصابة بكورونا من بينها 7013 وفاة.

اليابان فيروس كورونا الجديد

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للتغلب على صعاب استضافة الأولمبية.. اليابان تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا
سبق

بدأت اليابان حملة للتطعيم ضد كورونا بإعطاء لقاح "فايزر- بايونتيك" للعاملين في مستشفى بطوكيو؛ في وقت يحاول فيه رئيس الوزراء التغلب على الصعاب لاستضافة الألعاب الأولمبية هذا الصيف.

وكان العاملون في مركز طوكيو الطبي من بين الأوائل ضمن نحو 40 ألفًا من الأخصائيين الطبيين الذين تم استهدافهم لتلقي الشحنات الأولية من اللقاح.

وسيتبعهم 3.7 ملايين من العاملين في القطاع الطبي، ثم 36 مليون شخص في سن 65 وما فوق.

وقال نائب وزير الصحة هيروشي ياماموتو للصحفيين في المستشفى بعد إعطاء اللقاحات الأولى: "هذه هي الخطوة الرئيسية الأولى نحو إنهاء جائحة كورونا".

وذكر رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا، أن توزيع اللقاح سيكون حاسمًا لاستضافة دورة أولمبية ناجحة والتي من المقرر أن تبدأ أواخر يوليو بعد أن تأجلت عن موعدها الأصلي العام الماضي وفق "روسيا اليوم".

وتهدف الحكومة إلى توفير لقاحات تكفي لجميع السكان البالغ عددهم 126 مليونًا بحلول منتصف عام 2021. وقال رئيس برنامج التطعيم تارو كونو يوم الثلاثاء: إن التطبيق الكامل قد يستغرق عامًا.

وسجلت اليابان حتى الآن حوالى 415 ألف حالة إصابة بكورونا من بينها 7013 وفاة.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
10:24 AM

للتغلب على صعاب استضافة الأولمبية.. اليابان تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

نائب وزير الصحة الياباني: "هذه هي الخطوة الرئيسية الأولى نحو إنهاء الجائحة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت اليابان حملة للتطعيم ضد كورونا بإعطاء لقاح "فايزر- بايونتيك" للعاملين في مستشفى بطوكيو؛ في وقت يحاول فيه رئيس الوزراء التغلب على الصعاب لاستضافة الألعاب الأولمبية هذا الصيف.

وكان العاملون في مركز طوكيو الطبي من بين الأوائل ضمن نحو 40 ألفًا من الأخصائيين الطبيين الذين تم استهدافهم لتلقي الشحنات الأولية من اللقاح.

وسيتبعهم 3.7 ملايين من العاملين في القطاع الطبي، ثم 36 مليون شخص في سن 65 وما فوق.

وقال نائب وزير الصحة هيروشي ياماموتو للصحفيين في المستشفى بعد إعطاء اللقاحات الأولى: "هذه هي الخطوة الرئيسية الأولى نحو إنهاء جائحة كورونا".

وذكر رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا، أن توزيع اللقاح سيكون حاسمًا لاستضافة دورة أولمبية ناجحة والتي من المقرر أن تبدأ أواخر يوليو بعد أن تأجلت عن موعدها الأصلي العام الماضي وفق "روسيا اليوم".

وتهدف الحكومة إلى توفير لقاحات تكفي لجميع السكان البالغ عددهم 126 مليونًا بحلول منتصف عام 2021. وقال رئيس برنامج التطعيم تارو كونو يوم الثلاثاء: إن التطبيق الكامل قد يستغرق عامًا.

وسجلت اليابان حتى الآن حوالى 415 ألف حالة إصابة بكورونا من بينها 7013 وفاة.

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