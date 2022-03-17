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"التجارة" تشهّر بمنشأة باعت عطورًا مغشوشة

شهرت وزارة التجارة بممثل شركة تختص بتجارة العطور ومواد العطارة بمكة المكرمة إثر ثبوت مخالفة المنشأة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية بالغش والتلاعب عبر عرض وبيع منتجات مغشوشة وتغيير تاريخ صلاحيتها حيث تضمنت عطوراً تحمل أسماء دينية وكحل أثمد يمنع استخدامه.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن فرض غرامة مالية على المخالف وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة أسبوع ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

هذا وتؤكد وزارة التجارة عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

وزارة التجارة العطور العطارة مكة المكرمة مكافحة الغش التجاري البيانات التجارية منتجات مغشوشة تاريخ الصلاحية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" تشهّر بمنشأة باعت عطورًا مغشوشة
سبق

شهرت وزارة التجارة بممثل شركة تختص بتجارة العطور ومواد العطارة بمكة المكرمة إثر ثبوت مخالفة المنشأة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية بالغش والتلاعب عبر عرض وبيع منتجات مغشوشة وتغيير تاريخ صلاحيتها حيث تضمنت عطوراً تحمل أسماء دينية وكحل أثمد يمنع استخدامه.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن فرض غرامة مالية على المخالف وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة أسبوع ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

هذا وتؤكد وزارة التجارة عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
11:02 PM

"التجارة" تشهّر بمنشأة باعت عطورًا مغشوشة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهرت وزارة التجارة بممثل شركة تختص بتجارة العطور ومواد العطارة بمكة المكرمة إثر ثبوت مخالفة المنشأة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية بالغش والتلاعب عبر عرض وبيع منتجات مغشوشة وتغيير تاريخ صلاحيتها حيث تضمنت عطوراً تحمل أسماء دينية وكحل أثمد يمنع استخدامه.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن فرض غرامة مالية على المخالف وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة أسبوع ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

هذا وتؤكد وزارة التجارة عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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