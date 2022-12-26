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"الطيران المدني" تنظّم ورشة "تمكين ملاك الطائرات الخاصة".. بمشاركة عدد من المختصين

لتطوير وتفعيل دور الطيران العام والرياضي الخفيف وفتح المجال للراغبين بتطوير هواياتهم

نظّمت الهيئة العامة للطيران المدني، ورشة عمل الطيران العام بالمملكة بعنوان "تمكين ملاك الطائرات الخاصة"، بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين بمجال الطيران العام بالقطاعات الحكومية والخاصة؛ وذلك بفندق "هيلتون جاردن إن" في الرياض.

وتأتي إقامة الورشة في إطار تطوير وتفعيل دور الطيران العام والطيران الرياضي الخفيف لفتح المجال للراغبين في تطوير هذه الهوايات، والاستماع لآراء المستفيدين وإتاحة المساحة المناسبة لهم من خلال التشريعات وأفضل الممارسات العالمية لضمان السلامة للمستفيدين وللمجتمع.

وتهدف الورشة إلى تعزيز التواصل الفعال بين الهيئة ومجتمع الطيران العام بالمملكة، وبناء شراكة لتعزيز سلامة وأمن وكفاءة الطيران العام بالمملكة، إلى جانب إطلاع ملاك الطائرات الخاصة على أحدث المستجدات الاستراتيجية والتشغيلية، ورفع مستوى الالتزام باللوائح التنفيذية والأنظمة والإجراءات ذات العلاقة.

وتناولت الورشة عدة محاور شملت دور الهيئة التنظيمي والرقابي من خلال وضع الأنظمة واللوائح الخاصة بالطيران العام بما يتوافق مع المعايير وأفضل الممارسات الدولية ومتابعة التزام المنشآت والأفراد بالمتطلبات المذكورة في الأنظمة واللوائح؛ لضمان مستوى عالٍ من السلامة، كما تناولت التحسينات التي قامت بها الهيئة من خلال تحديث النماذج والمتطلبات، والعمل على ترخيص عدد من المختبرين من خارج الهيئة، وتحديث موقع الهيئة بحيث تتماشى النماذج مع متطلبات اللوائح، إضافة إلى زيادة عدد المفتشين المؤهلين حسب الحاجة والتخصصات، والعمل على توحيد طلبات التسجيل والصلاحية لتشمل جميع التراخيص والتصاريح.

واستعرضت الورشة التعريف بالشروط التي تصدرها الهيئة فيما يخص الطيران العام والمتطلبات الواجب توافرها في مجالات: منح التراخيص، وإصدار الشهادات للأفراد لتنظيم التدريب الأساسي، وإصدار شهادات التسجيل وشهادات صلاحية الطيران للطائرات المدنية، ومتابعة تطبيق متطلبات السلامة، وتسجيل المهابط، وترخيص مشغلي المطارات، ومتابعة التزام المشغلين بالسلامة، وتصريح المشغلين لخدمات الحركة الجوية، ومتابعة التزامهم بأنظمة ولوائح المجال الجوي بالمملكة.

وسلطت الضوء على مسؤوليات ملاك الطائرات التي تتضمن التأكد من سريان صلاحية رخصة قائد الطائرة، والالتزام بتشغيل الطائرة حسب الترخيص، والالتزام بالمتطلبات الإرشادية في نشرة معلومات الطيران AIP؛ علاوة على التأكد من وجود الشهادات المطلوبة في قمرة القيادة، والإبلاغ عن الحوادث، والالتزام بتشغيل الطائرة حسب إرشادات دليل الطيران AFM، وصيانة الطائرة حسب دليل المُصَنّع، وعدم نقل المواد الخطرة المحظورة.

يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تحرص على إقامة مثل هذه الورش ضمن مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران المدني، بهدف تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية في المملكة، وتوظيف أحدث الأفكار والتقنيات والحلول النوعية، وتعزيز مكانة وتنافسية المملكة عالميًّا كمركز ريادي في استخدام أحدث التكنولوجيا والابتكارات الذكية وفق الممارسات العالمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الطيران المدني" تنظّم ورشة "تمكين ملاك الطائرات الخاصة".. بمشاركة عدد من المختصين
سبق

نظّمت الهيئة العامة للطيران المدني، ورشة عمل الطيران العام بالمملكة بعنوان "تمكين ملاك الطائرات الخاصة"، بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين بمجال الطيران العام بالقطاعات الحكومية والخاصة؛ وذلك بفندق "هيلتون جاردن إن" في الرياض.

وتأتي إقامة الورشة في إطار تطوير وتفعيل دور الطيران العام والطيران الرياضي الخفيف لفتح المجال للراغبين في تطوير هذه الهوايات، والاستماع لآراء المستفيدين وإتاحة المساحة المناسبة لهم من خلال التشريعات وأفضل الممارسات العالمية لضمان السلامة للمستفيدين وللمجتمع.

وتهدف الورشة إلى تعزيز التواصل الفعال بين الهيئة ومجتمع الطيران العام بالمملكة، وبناء شراكة لتعزيز سلامة وأمن وكفاءة الطيران العام بالمملكة، إلى جانب إطلاع ملاك الطائرات الخاصة على أحدث المستجدات الاستراتيجية والتشغيلية، ورفع مستوى الالتزام باللوائح التنفيذية والأنظمة والإجراءات ذات العلاقة.

وتناولت الورشة عدة محاور شملت دور الهيئة التنظيمي والرقابي من خلال وضع الأنظمة واللوائح الخاصة بالطيران العام بما يتوافق مع المعايير وأفضل الممارسات الدولية ومتابعة التزام المنشآت والأفراد بالمتطلبات المذكورة في الأنظمة واللوائح؛ لضمان مستوى عالٍ من السلامة، كما تناولت التحسينات التي قامت بها الهيئة من خلال تحديث النماذج والمتطلبات، والعمل على ترخيص عدد من المختبرين من خارج الهيئة، وتحديث موقع الهيئة بحيث تتماشى النماذج مع متطلبات اللوائح، إضافة إلى زيادة عدد المفتشين المؤهلين حسب الحاجة والتخصصات، والعمل على توحيد طلبات التسجيل والصلاحية لتشمل جميع التراخيص والتصاريح.

واستعرضت الورشة التعريف بالشروط التي تصدرها الهيئة فيما يخص الطيران العام والمتطلبات الواجب توافرها في مجالات: منح التراخيص، وإصدار الشهادات للأفراد لتنظيم التدريب الأساسي، وإصدار شهادات التسجيل وشهادات صلاحية الطيران للطائرات المدنية، ومتابعة تطبيق متطلبات السلامة، وتسجيل المهابط، وترخيص مشغلي المطارات، ومتابعة التزام المشغلين بالسلامة، وتصريح المشغلين لخدمات الحركة الجوية، ومتابعة التزامهم بأنظمة ولوائح المجال الجوي بالمملكة.

وسلطت الضوء على مسؤوليات ملاك الطائرات التي تتضمن التأكد من سريان صلاحية رخصة قائد الطائرة، والالتزام بتشغيل الطائرة حسب الترخيص، والالتزام بالمتطلبات الإرشادية في نشرة معلومات الطيران AIP؛ علاوة على التأكد من وجود الشهادات المطلوبة في قمرة القيادة، والإبلاغ عن الحوادث، والالتزام بتشغيل الطائرة حسب إرشادات دليل الطيران AFM، وصيانة الطائرة حسب دليل المُصَنّع، وعدم نقل المواد الخطرة المحظورة.

يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تحرص على إقامة مثل هذه الورش ضمن مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران المدني، بهدف تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية في المملكة، وتوظيف أحدث الأفكار والتقنيات والحلول النوعية، وتعزيز مكانة وتنافسية المملكة عالميًّا كمركز ريادي في استخدام أحدث التكنولوجيا والابتكارات الذكية وفق الممارسات العالمية.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
07:26 PM

"الطيران المدني" تنظّم ورشة "تمكين ملاك الطائرات الخاصة".. بمشاركة عدد من المختصين

لتطوير وتفعيل دور الطيران العام والرياضي الخفيف وفتح المجال للراغبين بتطوير هواياتهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نظّمت الهيئة العامة للطيران المدني، ورشة عمل الطيران العام بالمملكة بعنوان "تمكين ملاك الطائرات الخاصة"، بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين بمجال الطيران العام بالقطاعات الحكومية والخاصة؛ وذلك بفندق "هيلتون جاردن إن" في الرياض.

وتأتي إقامة الورشة في إطار تطوير وتفعيل دور الطيران العام والطيران الرياضي الخفيف لفتح المجال للراغبين في تطوير هذه الهوايات، والاستماع لآراء المستفيدين وإتاحة المساحة المناسبة لهم من خلال التشريعات وأفضل الممارسات العالمية لضمان السلامة للمستفيدين وللمجتمع.

وتهدف الورشة إلى تعزيز التواصل الفعال بين الهيئة ومجتمع الطيران العام بالمملكة، وبناء شراكة لتعزيز سلامة وأمن وكفاءة الطيران العام بالمملكة، إلى جانب إطلاع ملاك الطائرات الخاصة على أحدث المستجدات الاستراتيجية والتشغيلية، ورفع مستوى الالتزام باللوائح التنفيذية والأنظمة والإجراءات ذات العلاقة.

وتناولت الورشة عدة محاور شملت دور الهيئة التنظيمي والرقابي من خلال وضع الأنظمة واللوائح الخاصة بالطيران العام بما يتوافق مع المعايير وأفضل الممارسات الدولية ومتابعة التزام المنشآت والأفراد بالمتطلبات المذكورة في الأنظمة واللوائح؛ لضمان مستوى عالٍ من السلامة، كما تناولت التحسينات التي قامت بها الهيئة من خلال تحديث النماذج والمتطلبات، والعمل على ترخيص عدد من المختبرين من خارج الهيئة، وتحديث موقع الهيئة بحيث تتماشى النماذج مع متطلبات اللوائح، إضافة إلى زيادة عدد المفتشين المؤهلين حسب الحاجة والتخصصات، والعمل على توحيد طلبات التسجيل والصلاحية لتشمل جميع التراخيص والتصاريح.

واستعرضت الورشة التعريف بالشروط التي تصدرها الهيئة فيما يخص الطيران العام والمتطلبات الواجب توافرها في مجالات: منح التراخيص، وإصدار الشهادات للأفراد لتنظيم التدريب الأساسي، وإصدار شهادات التسجيل وشهادات صلاحية الطيران للطائرات المدنية، ومتابعة تطبيق متطلبات السلامة، وتسجيل المهابط، وترخيص مشغلي المطارات، ومتابعة التزام المشغلين بالسلامة، وتصريح المشغلين لخدمات الحركة الجوية، ومتابعة التزامهم بأنظمة ولوائح المجال الجوي بالمملكة.

وسلطت الضوء على مسؤوليات ملاك الطائرات التي تتضمن التأكد من سريان صلاحية رخصة قائد الطائرة، والالتزام بتشغيل الطائرة حسب الترخيص، والالتزام بالمتطلبات الإرشادية في نشرة معلومات الطيران AIP؛ علاوة على التأكد من وجود الشهادات المطلوبة في قمرة القيادة، والإبلاغ عن الحوادث، والالتزام بتشغيل الطائرة حسب إرشادات دليل الطيران AFM، وصيانة الطائرة حسب دليل المُصَنّع، وعدم نقل المواد الخطرة المحظورة.

يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تحرص على إقامة مثل هذه الورش ضمن مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران المدني، بهدف تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية في المملكة، وتوظيف أحدث الأفكار والتقنيات والحلول النوعية، وتعزيز مكانة وتنافسية المملكة عالميًّا كمركز ريادي في استخدام أحدث التكنولوجيا والابتكارات الذكية وفق الممارسات العالمية.

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