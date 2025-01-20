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هذه الصورة حازت المركز الأول: رجل أمن وطفلة "الحج جمعهما"

في الموسم الثاني لمسابقة حواركم بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

حازت صورة للمصوِّر محمد البستاني من مكة المكرمة المركز الأول في مسابقة "حواركم" في موسمها الثاني، بمسار التصوير الفوتوغرافي، من بين 87 صورة فوتوغرافية.

الصورة التقطتها عدسة "البستاني" الحج الماضي، بالتحديد في يوم الثاني عشر من ذي الحجة الماضي من جسر الجمرات، لرجل أمن يحاكي طفلة، قَدِمت مع أهلها لأداء فريضة الحج، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لخدمة الحجيج على الأصعدة كافة.

وجاءت صورة "البستاني" بعنوان "أقوياء على الأعداء رحماء فيما بينهم"؛ لينال إثرها المركز الأول؛ ويحصل على 30 ألف ريال.

وتُوج "البستاني" بالمركز الأول في مسابقة "حواركم" بمسار التصوير الفوتوغرافي في الحفل الذي أقامه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني تحت رعاية أمير الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

وكان مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني قد أعلن قائمة الأعمال المشاركة في مسابقة حواركم في موسمها الثاني، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لاستقبال المشاركات التي استمرت أكثر من 9 أشهر. وبلغ عدد الأعمال المتنافسة التي تسلمتها لجنة التحكيم 164 عملاً، منها 77 فيلمًا قصيرًا، و87 صورة فوتوغرافية.

مكة المكرمة مسابقة حواركم التصوير الفوتوغرافي المصور محمد البستاني صورة رجل أمن يحاكي طفلة في الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هذه الصورة حازت المركز الأول: رجل أمن وطفلة "الحج جمعهما"
سبق

حازت صورة للمصوِّر محمد البستاني من مكة المكرمة المركز الأول في مسابقة "حواركم" في موسمها الثاني، بمسار التصوير الفوتوغرافي، من بين 87 صورة فوتوغرافية.

الصورة التقطتها عدسة "البستاني" الحج الماضي، بالتحديد في يوم الثاني عشر من ذي الحجة الماضي من جسر الجمرات، لرجل أمن يحاكي طفلة، قَدِمت مع أهلها لأداء فريضة الحج، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لخدمة الحجيج على الأصعدة كافة.

وجاءت صورة "البستاني" بعنوان "أقوياء على الأعداء رحماء فيما بينهم"؛ لينال إثرها المركز الأول؛ ويحصل على 30 ألف ريال.

وتُوج "البستاني" بالمركز الأول في مسابقة "حواركم" بمسار التصوير الفوتوغرافي في الحفل الذي أقامه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني تحت رعاية أمير الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

وكان مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني قد أعلن قائمة الأعمال المشاركة في مسابقة حواركم في موسمها الثاني، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لاستقبال المشاركات التي استمرت أكثر من 9 أشهر. وبلغ عدد الأعمال المتنافسة التي تسلمتها لجنة التحكيم 164 عملاً، منها 77 فيلمًا قصيرًا، و87 صورة فوتوغرافية.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
01:52 AM

هذه الصورة حازت المركز الأول: رجل أمن وطفلة "الحج جمعهما"

في الموسم الثاني لمسابقة حواركم بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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4,532

حازت صورة للمصوِّر محمد البستاني من مكة المكرمة المركز الأول في مسابقة "حواركم" في موسمها الثاني، بمسار التصوير الفوتوغرافي، من بين 87 صورة فوتوغرافية.

الصورة التقطتها عدسة "البستاني" الحج الماضي، بالتحديد في يوم الثاني عشر من ذي الحجة الماضي من جسر الجمرات، لرجل أمن يحاكي طفلة، قَدِمت مع أهلها لأداء فريضة الحج، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لخدمة الحجيج على الأصعدة كافة.

وجاءت صورة "البستاني" بعنوان "أقوياء على الأعداء رحماء فيما بينهم"؛ لينال إثرها المركز الأول؛ ويحصل على 30 ألف ريال.

وتُوج "البستاني" بالمركز الأول في مسابقة "حواركم" بمسار التصوير الفوتوغرافي في الحفل الذي أقامه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني تحت رعاية أمير الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

وكان مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني قد أعلن قائمة الأعمال المشاركة في مسابقة حواركم في موسمها الثاني، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لاستقبال المشاركات التي استمرت أكثر من 9 أشهر. وبلغ عدد الأعمال المتنافسة التي تسلمتها لجنة التحكيم 164 عملاً، منها 77 فيلمًا قصيرًا، و87 صورة فوتوغرافية.

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