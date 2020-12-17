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الفتح يضرب الهلال في عقر داره.. حامل اللقب خارج مسابقة كأس الملك

بهدفي "باتنا " و" بن دبكة " الرائعين

أقصى الفتح نظيره الهلال (حامل اللقب) من دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم 2/0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض .

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، رغم محاولات لاعب الهلال "فييتو " لكن يقظة حارس الفتح "ماكسيم" أبطلت تلك المحاولات .

وفي الشوط الثاني حضر الفتح بهدف السبق عند الدقيقة 55 من كرة ثابتة أرسلها مراد باتنا بشكل رائع داخل شباك حارس الهلال عبدالله الجدعاني .

وعند الدقيقة 88 أكد سفيان بن دبكة تأهل الفتح لدور ربع النهائي بهدف ثانٍ قاتل .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفتح يضرب الهلال في عقر داره.. حامل اللقب خارج مسابقة كأس الملك
سبق

أقصى الفتح نظيره الهلال (حامل اللقب) من دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم 2/0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض .

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، رغم محاولات لاعب الهلال "فييتو " لكن يقظة حارس الفتح "ماكسيم" أبطلت تلك المحاولات .

وفي الشوط الثاني حضر الفتح بهدف السبق عند الدقيقة 55 من كرة ثابتة أرسلها مراد باتنا بشكل رائع داخل شباك حارس الهلال عبدالله الجدعاني .

وعند الدقيقة 88 أكد سفيان بن دبكة تأهل الفتح لدور ربع النهائي بهدف ثانٍ قاتل .

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
07:43 PM
اخر تعديل
17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
08:02 PM

الفتح يضرب الهلال في عقر داره.. حامل اللقب خارج مسابقة كأس الملك

بهدفي "باتنا " و" بن دبكة " الرائعين

A A A
أحمد سرور - الرياض
12
1,396

أقصى الفتح نظيره الهلال (حامل اللقب) من دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم 2/0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض .

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، رغم محاولات لاعب الهلال "فييتو " لكن يقظة حارس الفتح "ماكسيم" أبطلت تلك المحاولات .

وفي الشوط الثاني حضر الفتح بهدف السبق عند الدقيقة 55 من كرة ثابتة أرسلها مراد باتنا بشكل رائع داخل شباك حارس الهلال عبدالله الجدعاني .

وعند الدقيقة 88 أكد سفيان بن دبكة تأهل الفتح لدور ربع النهائي بهدف ثانٍ قاتل .

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