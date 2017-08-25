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تفعيل خدمة "وصفتي" الإلكترونية بمستشفى الأطفال بالطائف

تهدف إلى تسهيل حصول المستفيدين على الأدوية عن طريق الصيدليات المعتمدة

فعّل مستشفى الأطفال بصحة الطائف، خدمة "وصفتي" الإلكترونية، التي تهدف إلى تسهيل حصول المستفيدين على الأدوية عن طريق الصيدليات المجتمعية المعتمدة.

وأوضح مدير المستشفى الدكتور أحمد بن علي الغامدي، أن هذه الخدمة هي إحدى المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمة الصحية؛ حيث يتم توجيه المستفيد إلى الصيدلية الأقرب إليه للحصول على الدواء بالمجان، وتسهيل إعادة صرفه وتوصيله إلى المنزل، بالإضافة إلى تلقيه إشعارات بحالة الوصفة عبر رسالة نصية. كما أنها تساعد على تحقيق سلامة المرضى من خلال تلافي الأخطاء الطبية التي تنتج عن الكتابة الخطية، والتحقق التلقائي من تعارض الأدوية الحساسة للمستفيد.

ولفت "الغامدي" إلى أن الخدمة تسعى إلى توفير أعلى المعايير والأنظمة الإلكترونية؛ لتسهيل وتيسير خدمات صرف الأدوية، ولضمان توفر الأدوية للمرضى، وتحسين وتطوير إرشادات استخدام الدواء.

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تفعيل خدمة "وصفتي" الإلكترونية بمستشفى الأطفال بالطائف
سبق

فعّل مستشفى الأطفال بصحة الطائف، خدمة "وصفتي" الإلكترونية، التي تهدف إلى تسهيل حصول المستفيدين على الأدوية عن طريق الصيدليات المجتمعية المعتمدة.

وأوضح مدير المستشفى الدكتور أحمد بن علي الغامدي، أن هذه الخدمة هي إحدى المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمة الصحية؛ حيث يتم توجيه المستفيد إلى الصيدلية الأقرب إليه للحصول على الدواء بالمجان، وتسهيل إعادة صرفه وتوصيله إلى المنزل، بالإضافة إلى تلقيه إشعارات بحالة الوصفة عبر رسالة نصية. كما أنها تساعد على تحقيق سلامة المرضى من خلال تلافي الأخطاء الطبية التي تنتج عن الكتابة الخطية، والتحقق التلقائي من تعارض الأدوية الحساسة للمستفيد.

ولفت "الغامدي" إلى أن الخدمة تسعى إلى توفير أعلى المعايير والأنظمة الإلكترونية؛ لتسهيل وتيسير خدمات صرف الأدوية، ولضمان توفر الأدوية للمرضى، وتحسين وتطوير إرشادات استخدام الدواء.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
11:12 AM

تفعيل خدمة "وصفتي" الإلكترونية بمستشفى الأطفال بالطائف

تهدف إلى تسهيل حصول المستفيدين على الأدوية عن طريق الصيدليات المعتمدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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فعّل مستشفى الأطفال بصحة الطائف، خدمة "وصفتي" الإلكترونية، التي تهدف إلى تسهيل حصول المستفيدين على الأدوية عن طريق الصيدليات المجتمعية المعتمدة.

وأوضح مدير المستشفى الدكتور أحمد بن علي الغامدي، أن هذه الخدمة هي إحدى المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمة الصحية؛ حيث يتم توجيه المستفيد إلى الصيدلية الأقرب إليه للحصول على الدواء بالمجان، وتسهيل إعادة صرفه وتوصيله إلى المنزل، بالإضافة إلى تلقيه إشعارات بحالة الوصفة عبر رسالة نصية. كما أنها تساعد على تحقيق سلامة المرضى من خلال تلافي الأخطاء الطبية التي تنتج عن الكتابة الخطية، والتحقق التلقائي من تعارض الأدوية الحساسة للمستفيد.

ولفت "الغامدي" إلى أن الخدمة تسعى إلى توفير أعلى المعايير والأنظمة الإلكترونية؛ لتسهيل وتيسير خدمات صرف الأدوية، ولضمان توفر الأدوية للمرضى، وتحسين وتطوير إرشادات استخدام الدواء.

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