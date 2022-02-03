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مصادر "سبق": قنوات SSC تنهي تعاقدها مع لبناني بعد تداول إساءاته للمملكة

من أجل تحفيز اللاعبين في الشباب.. "الشراري" يظفر بجائزة "ليث الشهر"

ظفر لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، نادر الشراري بجائزة "ليث الشهر"، عن شهر يناير بعد ترشيحه من قبل الجماهير الشبابية والجهاز الفني.

وقدمت شركة "كارديال" الشركة الراعية للجائزة، والراعي الرسمي للفريق الأول لكرة القدم الجائزة للاعب.

من جانبه عبر اللاعب عن سعادته بعد فوزه بهذه الجائزة، وأرجع الفضل في ذلك لزملائه اللاعبين والجهازين الفني والإداري، مقدمًا شكره وتقديره للجميع، مؤكدًا أنه سيسعى لمواصلة تألقه، وتحقيق تطلعات الجماهير الشبابية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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من أجل تحفيز اللاعبين في الشباب.. "الشراري" يظفر بجائزة "ليث الشهر"
سبق

ظفر لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، نادر الشراري بجائزة "ليث الشهر"، عن شهر يناير بعد ترشيحه من قبل الجماهير الشبابية والجهاز الفني.

وقدمت شركة "كارديال" الشركة الراعية للجائزة، والراعي الرسمي للفريق الأول لكرة القدم الجائزة للاعب.

من جانبه عبر اللاعب عن سعادته بعد فوزه بهذه الجائزة، وأرجع الفضل في ذلك لزملائه اللاعبين والجهازين الفني والإداري، مقدمًا شكره وتقديره للجميع، مؤكدًا أنه سيسعى لمواصلة تألقه، وتحقيق تطلعات الجماهير الشبابية.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
06:25 PM

من أجل تحفيز اللاعبين في الشباب.. "الشراري" يظفر بجائزة "ليث الشهر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ظفر لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، نادر الشراري بجائزة "ليث الشهر"، عن شهر يناير بعد ترشيحه من قبل الجماهير الشبابية والجهاز الفني.

وقدمت شركة "كارديال" الشركة الراعية للجائزة، والراعي الرسمي للفريق الأول لكرة القدم الجائزة للاعب.

من جانبه عبر اللاعب عن سعادته بعد فوزه بهذه الجائزة، وأرجع الفضل في ذلك لزملائه اللاعبين والجهازين الفني والإداري، مقدمًا شكره وتقديره للجميع، مؤكدًا أنه سيسعى لمواصلة تألقه، وتحقيق تطلعات الجماهير الشبابية.

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