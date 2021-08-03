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الهيئة الملكية بالجبيل: أبرمنا اتفاقيات لتحسين خدمات الاتصال والإنترنت بـ"المطرفية"

"سبق" أوصلت شكاوى سكان الحي وأبرزت معاناتهم مع قرب العودة للمدارس

تجاوبت الهيئة الملكية بالجبيل مع مطالب سكان حي المطرفية بتحسين خدمات الاتصال والانترنت حيث أبرمت عدداً من الاتفاقيات مع شركات الاتصالات وتقنية المعلومات لتركيب (6) أبراج جوال لتمكين قاطني الحي من استخدام شبكة الاتصالات وخدمات الإنترنت بالشكل الأمثل.


وأكدت الهيئة الملكية بالجبيل في بيان لها أنه تم الانتهاء من تركيب أولى هذه الأبراج، مشيرة إلى أنه تم في وقت سابق توقيع اتفاقية من قبل الهيئة الملكية بالجبيل وشركة الاتصالات السعودية لتمديد خدمة الألياف البصرية بمحلة الخزامى بحي المطرفية.

كما شكرت الهيئة الملكية بالجبيل مزودي خدمات الاتصالات على جهودهم المبذولة في توفير هذه الخدمات، والذي يأتي حرصاً منها على توفير جميع الخدمات الضرورية واللازمة لقاطنيها انطلاقاً من دورها الرئيس بتقديم الخدمات المتكاملة بجودة عالية.

وكانت "سبق" قد أوصلت صوت سكان الحي الذين أكدوا حاجتهم الملحة لتحسين خدمات الاتصال والإنترنت لاسيما مع قرب العودة للمدارس.

يذكر أن حي المطرفية بالجبيل الصناعية يعد من الأحياء الجديدة بمدينة الجبيل الصناعية ويحتوي على العديد من المجمعات السكنية التي قامت ببنائها الشركات لموظفيها.

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الهيئة الملكية بالجبيل: أبرمنا اتفاقيات لتحسين خدمات الاتصال والإنترنت بـ"المطرفية"
سبق

تجاوبت الهيئة الملكية بالجبيل مع مطالب سكان حي المطرفية بتحسين خدمات الاتصال والانترنت حيث أبرمت عدداً من الاتفاقيات مع شركات الاتصالات وتقنية المعلومات لتركيب (6) أبراج جوال لتمكين قاطني الحي من استخدام شبكة الاتصالات وخدمات الإنترنت بالشكل الأمثل.


وأكدت الهيئة الملكية بالجبيل في بيان لها أنه تم الانتهاء من تركيب أولى هذه الأبراج، مشيرة إلى أنه تم في وقت سابق توقيع اتفاقية من قبل الهيئة الملكية بالجبيل وشركة الاتصالات السعودية لتمديد خدمة الألياف البصرية بمحلة الخزامى بحي المطرفية.

كما شكرت الهيئة الملكية بالجبيل مزودي خدمات الاتصالات على جهودهم المبذولة في توفير هذه الخدمات، والذي يأتي حرصاً منها على توفير جميع الخدمات الضرورية واللازمة لقاطنيها انطلاقاً من دورها الرئيس بتقديم الخدمات المتكاملة بجودة عالية.

وكانت "سبق" قد أوصلت صوت سكان الحي الذين أكدوا حاجتهم الملحة لتحسين خدمات الاتصال والإنترنت لاسيما مع قرب العودة للمدارس.

يذكر أن حي المطرفية بالجبيل الصناعية يعد من الأحياء الجديدة بمدينة الجبيل الصناعية ويحتوي على العديد من المجمعات السكنية التي قامت ببنائها الشركات لموظفيها.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
12:36 AM

الهيئة الملكية بالجبيل: أبرمنا اتفاقيات لتحسين خدمات الاتصال والإنترنت بـ"المطرفية"

"سبق" أوصلت شكاوى سكان الحي وأبرزت معاناتهم مع قرب العودة للمدارس

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محمد عبيد - الجبيل
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1,556

تجاوبت الهيئة الملكية بالجبيل مع مطالب سكان حي المطرفية بتحسين خدمات الاتصال والانترنت حيث أبرمت عدداً من الاتفاقيات مع شركات الاتصالات وتقنية المعلومات لتركيب (6) أبراج جوال لتمكين قاطني الحي من استخدام شبكة الاتصالات وخدمات الإنترنت بالشكل الأمثل.


وأكدت الهيئة الملكية بالجبيل في بيان لها أنه تم الانتهاء من تركيب أولى هذه الأبراج، مشيرة إلى أنه تم في وقت سابق توقيع اتفاقية من قبل الهيئة الملكية بالجبيل وشركة الاتصالات السعودية لتمديد خدمة الألياف البصرية بمحلة الخزامى بحي المطرفية.

كما شكرت الهيئة الملكية بالجبيل مزودي خدمات الاتصالات على جهودهم المبذولة في توفير هذه الخدمات، والذي يأتي حرصاً منها على توفير جميع الخدمات الضرورية واللازمة لقاطنيها انطلاقاً من دورها الرئيس بتقديم الخدمات المتكاملة بجودة عالية.

وكانت "سبق" قد أوصلت صوت سكان الحي الذين أكدوا حاجتهم الملحة لتحسين خدمات الاتصال والإنترنت لاسيما مع قرب العودة للمدارس.

يذكر أن حي المطرفية بالجبيل الصناعية يعد من الأحياء الجديدة بمدينة الجبيل الصناعية ويحتوي على العديد من المجمعات السكنية التي قامت ببنائها الشركات لموظفيها.

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