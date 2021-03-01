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الحوثيون يواصلون استهداف "مأرب" بالصواريخ الباليستية.. مقتل وإصابة 10 مدنيين

وسط صمت دولي تجاه هذه الجرائم التي تستهدف أكبر محافظة تحتضن النازحين باليمن

قُتل مدني، وأُصيب تسعة آخرون بجروح مختلفة، بصاروخ باليستي، أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اليوم، استهدف حي الروضة بمدينة مأرب.

وأوضح مصدر طبي في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفيات المدينة لتلقي العناية الطبية اللازمة، مؤكدًا أن الصاروخ الباليستي هو الثاني الذي استهدف حي الروضة خلال أقل من عشر ساعات.

وأشارت الوكالة إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تكثف من استهدافها مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية وسط صمت دولي تجاه هذه الجرائم التي تستهدف أكبر محافظة تحتضن النازحين في اليمن.

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الحوثيون يواصلون استهداف "مأرب" بالصواريخ الباليستية.. مقتل وإصابة 10 مدنيين
سبق

قُتل مدني، وأُصيب تسعة آخرون بجروح مختلفة، بصاروخ باليستي، أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اليوم، استهدف حي الروضة بمدينة مأرب.

وأوضح مصدر طبي في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفيات المدينة لتلقي العناية الطبية اللازمة، مؤكدًا أن الصاروخ الباليستي هو الثاني الذي استهدف حي الروضة خلال أقل من عشر ساعات.

وأشارت الوكالة إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تكثف من استهدافها مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية وسط صمت دولي تجاه هذه الجرائم التي تستهدف أكبر محافظة تحتضن النازحين في اليمن.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
11:20 PM

الحوثيون يواصلون استهداف "مأرب" بالصواريخ الباليستية.. مقتل وإصابة 10 مدنيين

وسط صمت دولي تجاه هذه الجرائم التي تستهدف أكبر محافظة تحتضن النازحين باليمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مأرب
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قُتل مدني، وأُصيب تسعة آخرون بجروح مختلفة، بصاروخ باليستي، أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اليوم، استهدف حي الروضة بمدينة مأرب.

وأوضح مصدر طبي في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفيات المدينة لتلقي العناية الطبية اللازمة، مؤكدًا أن الصاروخ الباليستي هو الثاني الذي استهدف حي الروضة خلال أقل من عشر ساعات.

وأشارت الوكالة إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تكثف من استهدافها مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية وسط صمت دولي تجاه هذه الجرائم التي تستهدف أكبر محافظة تحتضن النازحين في اليمن.

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