وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 206092 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 665 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 183007 حالات.

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1723 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات، وشفاء 1607 حالات.

تسجيل 3 وفيات و1723 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-30 سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1723 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات، وشفاء 1607 حالات. وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 206092 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 665 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 183007 حالات.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442 01:43 PM

تسجيل 3 وفيات و1723 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 206092 حالة





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سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1723 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات، وشفاء 1607 حالات.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 206092 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 665 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 183007 حالات.