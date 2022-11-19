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"مرور جدة" يتفاعل مع بلاغ موثَّق بالفيديو ويطيح بقائد مركبة عكس الاتجاه  ‎

أعلن إحالة المخالف للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة حسب النظام

أحال مرور جدة سائق مركبة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات بحقه؛ وذلك بعدما قام بعكس المسار بأحد الشوارع بجدة، والهروب من الوقوف في مسار الإشارة بعيدًا عن الزحام.

وتفصيلاً، جاء ذلك تجاوبًا مع بلاغ مواطن بمقطع فيديو لحساب المرور بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يشكو فيه من تزايد عكس المركبات أحد المسارات.

وأبلغ المواطن عن وجود مخالفات بشكل دائم لعدد من المركبات، تعكس المسار بشارع عبدالرحمن الداخل، والذهاب لطريق الأمير سلطان بجدة هروبًا من الوقوف في زحمة الإشارة الضوئية نظرًا للازدحام الكبير بها، وخصوصًا أوقات الذروة.

وتمكَّن المرور بعدها بناء على المقطع المتداول الموثَّق من قِبل المواطن من القبض على قائد المركبة، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

ويرى كثير من مرتادي الطريق ضرورة إيجاد حلول لإشارة شارع عبدالرحمن الداخل مع شارع الأمير سلطان بزيادة المدة الزمنية لفتح الإشارة ومرور المركبات، واستبدال المخرج الأيمن بمثلث، أو إكمال الرصيف 200 متر بدلاً من الصبات، أو نظام الرصد الآلي بالإشارة لمنع مثل هذه التجاوزات.

جدة مرور جدة الهيئة المرورية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مرور جدة" يتفاعل مع بلاغ موثَّق بالفيديو ويطيح بقائد مركبة عكس الاتجاه  ‎
سبق

أحال مرور جدة سائق مركبة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات بحقه؛ وذلك بعدما قام بعكس المسار بأحد الشوارع بجدة، والهروب من الوقوف في مسار الإشارة بعيدًا عن الزحام.

وتفصيلاً، جاء ذلك تجاوبًا مع بلاغ مواطن بمقطع فيديو لحساب المرور بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يشكو فيه من تزايد عكس المركبات أحد المسارات.

وأبلغ المواطن عن وجود مخالفات بشكل دائم لعدد من المركبات، تعكس المسار بشارع عبدالرحمن الداخل، والذهاب لطريق الأمير سلطان بجدة هروبًا من الوقوف في زحمة الإشارة الضوئية نظرًا للازدحام الكبير بها، وخصوصًا أوقات الذروة.

وتمكَّن المرور بعدها بناء على المقطع المتداول الموثَّق من قِبل المواطن من القبض على قائد المركبة، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

ويرى كثير من مرتادي الطريق ضرورة إيجاد حلول لإشارة شارع عبدالرحمن الداخل مع شارع الأمير سلطان بزيادة المدة الزمنية لفتح الإشارة ومرور المركبات، واستبدال المخرج الأيمن بمثلث، أو إكمال الرصيف 200 متر بدلاً من الصبات، أو نظام الرصد الآلي بالإشارة لمنع مثل هذه التجاوزات.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
01:07 AM

"مرور جدة" يتفاعل مع بلاغ موثَّق بالفيديو ويطيح بقائد مركبة عكس الاتجاه  ‎

أعلن إحالة المخالف للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة حسب النظام

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سعود الدعجاني - جدة
7
8,083

أحال مرور جدة سائق مركبة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات بحقه؛ وذلك بعدما قام بعكس المسار بأحد الشوارع بجدة، والهروب من الوقوف في مسار الإشارة بعيدًا عن الزحام.

وتفصيلاً، جاء ذلك تجاوبًا مع بلاغ مواطن بمقطع فيديو لحساب المرور بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يشكو فيه من تزايد عكس المركبات أحد المسارات.

وأبلغ المواطن عن وجود مخالفات بشكل دائم لعدد من المركبات، تعكس المسار بشارع عبدالرحمن الداخل، والذهاب لطريق الأمير سلطان بجدة هروبًا من الوقوف في زحمة الإشارة الضوئية نظرًا للازدحام الكبير بها، وخصوصًا أوقات الذروة.

وتمكَّن المرور بعدها بناء على المقطع المتداول الموثَّق من قِبل المواطن من القبض على قائد المركبة، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

ويرى كثير من مرتادي الطريق ضرورة إيجاد حلول لإشارة شارع عبدالرحمن الداخل مع شارع الأمير سلطان بزيادة المدة الزمنية لفتح الإشارة ومرور المركبات، واستبدال المخرج الأيمن بمثلث، أو إكمال الرصيف 200 متر بدلاً من الصبات، أو نظام الرصد الآلي بالإشارة لمنع مثل هذه التجاوزات.

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