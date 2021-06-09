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سليمان حماد لاعب المنتخب السعودي للجودو يتأهل إلى أولمبياد طوكيو

ضمن سليمان حماد لاعب المنتخب السعودي ونادي الوحدة للجودو التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 المقرر إقامتها هذا الصيف.

ويأتي تأهل الحماد بعد فوزه على بطلي ساموا ومولدوفا في دوري الـ64 والـ32 من بطولة العالم المقامة حالياً في المجر، ورغم خسارته في دور الـ16 من بطل أوزبكستان إلا أنه حصل على 808 نقاط وهي كافية لتأهله إلى الأولمبياد وذلك قبل إعلان النتيجة رسمياً.

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سليمان حماد لاعب المنتخب السعودي للجودو يتأهل إلى أولمبياد طوكيو
سبق

ضمن سليمان حماد لاعب المنتخب السعودي ونادي الوحدة للجودو التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 المقرر إقامتها هذا الصيف.

ويأتي تأهل الحماد بعد فوزه على بطلي ساموا ومولدوفا في دوري الـ64 والـ32 من بطولة العالم المقامة حالياً في المجر، ورغم خسارته في دور الـ16 من بطل أوزبكستان إلا أنه حصل على 808 نقاط وهي كافية لتأهله إلى الأولمبياد وذلك قبل إعلان النتيجة رسمياً.

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
12:44 AM

سليمان حماد لاعب المنتخب السعودي للجودو يتأهل إلى أولمبياد طوكيو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,023

ضمن سليمان حماد لاعب المنتخب السعودي ونادي الوحدة للجودو التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 المقرر إقامتها هذا الصيف.

ويأتي تأهل الحماد بعد فوزه على بطلي ساموا ومولدوفا في دوري الـ64 والـ32 من بطولة العالم المقامة حالياً في المجر، ورغم خسارته في دور الـ16 من بطل أوزبكستان إلا أنه حصل على 808 نقاط وهي كافية لتأهله إلى الأولمبياد وذلك قبل إعلان النتيجة رسمياً.

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