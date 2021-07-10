الحصيلة الأعلى منذ بدء الجائحة.. روسيا تسجل 752 وفاة بكورونا اليوم

حالات الوفاة 142 ألفًا و253 ضمن خمسة ملايين و758 ألف إصابة

سجلت روسيا، اليوم السبت، 752 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ تفشّي الجائحة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 142 ألفًا و253.

وقال فريق العمل الحكومي المعنيّ بمكافحة الفيروس: إنه تم أيضًا تسجيل 25082 حالة إصابة جديدة بكورونا؛ منها 5694 في موسكو؛ مما رفع العدد الإجمالي للحالات إلى خمسة ملايين و758 ألفًا و300.

وتحتفظ وكالة الإحصاء الاتحادية بإحصاء منفصل للوفيات، وقالت يوم الجمعة: إنها سجلت حوالي 290 ألف وفاة.

وبحسب "سكاي نيوز عربية": تجد السلطات الروسية صعوبةً في وقف تصاعد حادّ في الإصابات يُنحى باللائمة فيه على السلالة المتحوّرة شديدة العدوى من فيروس كورونا المعروفة باسم "دلتا".

ويسعى المسؤولون لتشجيع الروس أو حتى دفعهم للتطعيم منذ بداية الزيادات الحادّة في الإصابات، الشهر الماضي.

وكان الإقبال على التطعيم ضدّ الفيروس ضعيفًا في روسيا، لكن السلطات تقول: إنه ارتفع الآن بشكل كبير.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحفيين: "التطعيم هو السبيل الوحيد للمكافحة الفعّالة للوباء، ونرغب في تطعيم الجميع بطريقة أو بأخرى، وهذه هي الفكرة المثالية، لكن الواقع يقول: إن تحقيق هذا أمر صعب".

وصرّح وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، بأن حوالي 30 مليون شخص حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح.

وذكر فريق العمل الروسي المعنيّ بمكافحة فيروس كورونا، أن 726 شخصًا تُوُفُّوا لأسباب مرتبطة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.