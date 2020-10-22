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"كواليس إطفاء حريق تنومة" تكشفها إمارة عسير.. إخلاء وطائرة والإخماد 70%

لا إصابات وتوفير وحدات سكنية للطوارئ وقيادة ميدانية موحدة والإطفاء يتواصل

كشفت إمارة منطقة عسير، أنه بقيادة إدارة الدفاع المدني في ‎عسير، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة عن طريق غرفة العمليات المشتركة بإمارة المنطقة؛ تتابع غرفة العمليات المشتركة أعمال اللجنة الميدانية للدفاع المدني لإخماد حريق جبل غلامة بمحافظة ‎تنومة، وتؤكد عدم تسجيل أي إصابات حتى الآن ولله الحمد.

وعملت غرفة العمليات المشتركة بإمارة ‎عسير على إنشاء قيادة ميدانية موحدة بمحافظة ‎تنومة، وبمشاركة محافظة النماص معًا، وتدعم القيادة الميدانية بتنومة بآليات دعم من بلديات المنطقة إلى جانب توفير وحدات سكنية لفِرَق الطوارئ القادمة من خارج المحافظة.

وتتابع الغرفة الحركة المرورية على الطريق الرابط بين محافظتي ‎النماص وتنومة والتعامل السريع لفك الاختناقات المرورية على الطريق المحاذي لموقع حريق ‎تنومة، ومنع مرور الشاحنات في الوقت الراهن بتواجد الفِرَق الاحتياطية لطوارئ شركة ‎الكهرباء، وفِرَق الدعم من شركات ‎الاتصالات القادمة من أبها لدعم الموقف حال الاحتياج، وتم إعادة التيار الكهربائي للقرى المجاورة للحريق بعد التأكد من سلامتها حيث تم الفصل لفترة محدودة.

وبلغت مساحة الحريق وفق القيادة الميدانية لإدارة أزمة ‎حريق تنومة بـ1000×500م، وجرى تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية في مراحل إخماده؛ منها إخلاء منزل واحد فقط، كإجراء احترازي؛ رغم بُعد مسافته عن موقع الحريق، وسيتم تعزيز عملية الإخماد بالطائرة الاستطلاعية.

وبلغت نسبة إخماد ‎الحريق 70٪ من المساحة المعروفة حدودها حاليًّا؛ فيما تستمر عملية الإخماد في الأجزاء المتبقية رغم صعوبة التضاريس، وتحسبًا لنشاط الرياح، تواصل غرفة العمليات المشتركة بإمارة ‎عسير والفِرَق الميدانية أعمالها في متابعة الإخماد وإدارة الأزمة بكافة توقعاتها.

حريق جبل غلامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كواليس إطفاء حريق تنومة" تكشفها إمارة عسير.. إخلاء وطائرة والإخماد 70%
سبق

كشفت إمارة منطقة عسير، أنه بقيادة إدارة الدفاع المدني في ‎عسير، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة عن طريق غرفة العمليات المشتركة بإمارة المنطقة؛ تتابع غرفة العمليات المشتركة أعمال اللجنة الميدانية للدفاع المدني لإخماد حريق جبل غلامة بمحافظة ‎تنومة، وتؤكد عدم تسجيل أي إصابات حتى الآن ولله الحمد.

وعملت غرفة العمليات المشتركة بإمارة ‎عسير على إنشاء قيادة ميدانية موحدة بمحافظة ‎تنومة، وبمشاركة محافظة النماص معًا، وتدعم القيادة الميدانية بتنومة بآليات دعم من بلديات المنطقة إلى جانب توفير وحدات سكنية لفِرَق الطوارئ القادمة من خارج المحافظة.

وتتابع الغرفة الحركة المرورية على الطريق الرابط بين محافظتي ‎النماص وتنومة والتعامل السريع لفك الاختناقات المرورية على الطريق المحاذي لموقع حريق ‎تنومة، ومنع مرور الشاحنات في الوقت الراهن بتواجد الفِرَق الاحتياطية لطوارئ شركة ‎الكهرباء، وفِرَق الدعم من شركات ‎الاتصالات القادمة من أبها لدعم الموقف حال الاحتياج، وتم إعادة التيار الكهربائي للقرى المجاورة للحريق بعد التأكد من سلامتها حيث تم الفصل لفترة محدودة.

وبلغت مساحة الحريق وفق القيادة الميدانية لإدارة أزمة ‎حريق تنومة بـ1000×500م، وجرى تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية في مراحل إخماده؛ منها إخلاء منزل واحد فقط، كإجراء احترازي؛ رغم بُعد مسافته عن موقع الحريق، وسيتم تعزيز عملية الإخماد بالطائرة الاستطلاعية.

وبلغت نسبة إخماد ‎الحريق 70٪ من المساحة المعروفة حدودها حاليًّا؛ فيما تستمر عملية الإخماد في الأجزاء المتبقية رغم صعوبة التضاريس، وتحسبًا لنشاط الرياح، تواصل غرفة العمليات المشتركة بإمارة ‎عسير والفِرَق الميدانية أعمالها في متابعة الإخماد وإدارة الأزمة بكافة توقعاتها.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
09:32 AM

"كواليس إطفاء حريق تنومة" تكشفها إمارة عسير.. إخلاء وطائرة والإخماد 70%

لا إصابات وتوفير وحدات سكنية للطوارئ وقيادة ميدانية موحدة والإطفاء يتواصل

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محمد طيران - عسير
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كشفت إمارة منطقة عسير، أنه بقيادة إدارة الدفاع المدني في ‎عسير، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة عن طريق غرفة العمليات المشتركة بإمارة المنطقة؛ تتابع غرفة العمليات المشتركة أعمال اللجنة الميدانية للدفاع المدني لإخماد حريق جبل غلامة بمحافظة ‎تنومة، وتؤكد عدم تسجيل أي إصابات حتى الآن ولله الحمد.

وعملت غرفة العمليات المشتركة بإمارة ‎عسير على إنشاء قيادة ميدانية موحدة بمحافظة ‎تنومة، وبمشاركة محافظة النماص معًا، وتدعم القيادة الميدانية بتنومة بآليات دعم من بلديات المنطقة إلى جانب توفير وحدات سكنية لفِرَق الطوارئ القادمة من خارج المحافظة.

وتتابع الغرفة الحركة المرورية على الطريق الرابط بين محافظتي ‎النماص وتنومة والتعامل السريع لفك الاختناقات المرورية على الطريق المحاذي لموقع حريق ‎تنومة، ومنع مرور الشاحنات في الوقت الراهن بتواجد الفِرَق الاحتياطية لطوارئ شركة ‎الكهرباء، وفِرَق الدعم من شركات ‎الاتصالات القادمة من أبها لدعم الموقف حال الاحتياج، وتم إعادة التيار الكهربائي للقرى المجاورة للحريق بعد التأكد من سلامتها حيث تم الفصل لفترة محدودة.

وبلغت مساحة الحريق وفق القيادة الميدانية لإدارة أزمة ‎حريق تنومة بـ1000×500م، وجرى تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية في مراحل إخماده؛ منها إخلاء منزل واحد فقط، كإجراء احترازي؛ رغم بُعد مسافته عن موقع الحريق، وسيتم تعزيز عملية الإخماد بالطائرة الاستطلاعية.

وبلغت نسبة إخماد ‎الحريق 70٪ من المساحة المعروفة حدودها حاليًّا؛ فيما تستمر عملية الإخماد في الأجزاء المتبقية رغم صعوبة التضاريس، وتحسبًا لنشاط الرياح، تواصل غرفة العمليات المشتركة بإمارة ‎عسير والفِرَق الميدانية أعمالها في متابعة الإخماد وإدارة الأزمة بكافة توقعاتها.

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