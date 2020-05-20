السودان.. ارتفاع حصيلة إصابات كورونا إلى 2728 حالة
سجلت 137 إصابة جديدة و6 حالات وفاة خلال آخر 24 ساعة
سجلت السودان 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و6 حالات وفاة خلال الــ24ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 2728 حالة؛ مبينة أن الحالات الجديدة سجلت منها 99 حالة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 7 ولايات؛ فيما سجلت 3 حالات وفاة في ولاية الخرطوم، وحالتان في ولاية الجزيرة وسط السودان، وحالة في ولاية نهر النيل شمال السودان.
السودان.. ارتفاع حصيلة إصابات كورونا إلى 2728 حالة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-05-20
سجلت السودان 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و6 حالات وفاة خلال الــ24ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 2728 حالة؛ مبينة أن الحالات الجديدة سجلت منها 99 حالة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 7 ولايات؛ فيما سجلت 3 حالات وفاة في ولاية الخرطوم، وحالتان في ولاية الجزيرة وسط السودان، وحالة في ولاية نهر النيل شمال السودان.
20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
12:11 PM
السودان.. ارتفاع حصيلة إصابات كورونا إلى 2728 حالة
سجلت 137 إصابة جديدة و6 حالات وفاة خلال آخر 24 ساعة
سجلت السودان 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و6 حالات وفاة خلال الــ24ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 2728 حالة؛ مبينة أن الحالات الجديدة سجلت منها 99 حالة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 7 ولايات؛ فيما سجلت 3 حالات وفاة في ولاية الخرطوم، وحالتان في ولاية الجزيرة وسط السودان، وحالة في ولاية نهر النيل شمال السودان.